Covid: si continua a morire nel casertano Due nuovi decessi nell'arco di 24 ore

Si allunga il triste elenco dei decessi nel casertano. Ancora due vittime nelle ultime 24 ore rispettivamente a Caserta e Roccamonfina. Si tratta di pazienti che non ce l'hanno fatta a sconfiggere il virus. E' quando si apprende dall'ultimo bollettino dell'Asl di Caserta. 226 sono i nuovi casi positivi su 1980 test processati, tra molecolari ed antigenici. Un tasso di positività attestato intorno all'11,41%. 221 invece i nuovi pazienti guariti. In totale le persone attualmente monitorate in tutta la provincia di Caserta sono 2388 in leggerissimo calo.