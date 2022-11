Contrabbando di sigarette nel casertano: nuovo sequestro da parte della polizia Denunciati un uomo e una donna di 58 e 53 anni

La polizia di Caserta, ha denunciato un 58enne, di Caivano, per contrabbando di tabacchi, già destinatario della misura di foglio di via obbligatorio dal comune di Maddaloni. In particolare, gli operatori della squadra volante del commissariato di polizia di Maddaloni, hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo ed una donna, di anni 58 e di anni 53, con precedenti. Nel corso controllo dell'auto sono stati rinvenuti nel portabagagli 490 pacchetti di sigarette, privi di ogni tipo di sigillo di stato, per un valore di diverse centinaia di euro, debitamente sequestrati.