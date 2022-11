Listeria nel merluzzo: allerta da parte dell'Asl di Caserta In via cautelativa, si invita a non consumare il prodotto e a riportarlo nei punti vendita

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di tortine a base di merluzzo nordico per rischio microbiologico legato alla Listeria. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 340 grammi con la data di scadenza 06/12/2022.

Ecco cosa bisogna sapere

Le tortine di merluzzo sono state prodotte in Danimarca (marchio di identificazione DK 4047 EF). In via cautelativa, l’azienda ha subito invitato a non consumare il prodotto con la data di scadenza indicata e a riportarlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso.

L'Asl di Caserta precisa

L'allerta è stata attivata dalla Danimarca a seguito di tossinfezione che ha colpito 7 persone. Si tratta di un batterio ubiquitario che si può trovare nel terreno e nell’acqua e può quindi facilmente

contaminare ortaggi e verdure.

L'infezione, precisa l'Asl, può manifestarsi con gastroenterite, nelle prime 24 ore, ma anche in forma invasiva come meningite, meningoencefalite e sepsi, con i sintomi che possono comparire tra una decina di giorni ed un mese dall'ingestione.

I controlli

Il personale veterinario dell'Asl di Caserta sta procedendo ai relativi controlli. Si consiglia a scopo precauzionale di non consumare il prodotto e riportarlo nei punti vendita così come indicato dalla stessa azienda produttrice.