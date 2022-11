Tragedia sui binari nel casertano: un uomo muore travolto da un treno in corsa L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Capua

Si indaga sul tragico incidente avvenuto lungo la tratta ferroviaria Caserta-Napoli in cui ieri sera ha perso la vita un uomo. Ad investirlo un treno in corsa, mentre la vittima stava attraversando i binari, sembrerebbe insieme ad un’altra persona. Sul posto il personale delle ferrovie dello stato, polfer e 118 ma ogni soccorso si è rivelato inutile. A seguito del blocco alla circolazione, per consentire i relativi rilievi e indagini sono state cancellate tutte le corse regionali e ad alta velocità. Solo a tarda notte la situazione è tornata alla normalità.