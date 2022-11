Picchiata brutalmente nella giornata contro la violenza alle donne: si indaga Disperata richiesta di aiuto al gazebo allestito dalla polizia a Caserta

Disperata richiesta di aiuto da parte di una donna, visibilmente provata e con evidenti lividi sul volto dopo l'ennesima violenza subito.

Ha avuto la forza e il coraggio di presentarsi personalmente, dinanzi a tutti al gazebo della polizia allestito a Caserta nello spazio antistante la prefettura in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Disperata e in lacrime ha invocato aiuto in piazza dopo essere stata brutalmente aggredita per l'ennesima volta dal suo compagno. Alla fine è stata soccorsa. Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda.