Covid: risalgono i contagi in Campania, ennesima vittima nel casertano L'ultimo decesso a San Felice a Cancello

E' ancora la provincia di Caserta, tra l più colpite dall'inizio della pandemia in termini di morti a far registrare un nuovo decesso per Covid. L'ultima vittima a San Felice a Cancello. E' in aumento ovunque anche il numero dei contagi. L'Asl di Caserta nell'ultimo bollettino ne ha certificato 557 su 3335 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono invece 349.

Ecco i comuni in cui si sono registrati gli ultimi casi positivi

Ailano 3, Alife 6, Alvignano 7, Arienzo 3, Aversa 24, Baia e Latina, Bellona 7, Caiazzo 9, Calvi Risorta 4, Cancello ed Arnone 3, Capodrise 7, Capua 5, Carinaro 3, Casagiove 12, Casal di Principe 9, Casaluce 4, Casapesenna 2, Casapulla 6, Caserta 53, Castel Campagnano, Castel di Sasso 2, Castel Morrone 5, Castel Volturno 18, Castello del Matese 2, Cellole 6, Cervino, Cesa 4, Ciorlano, Curti 4, Dragoni 3, Falciano del Massico 5, Francolise 3, Frignano, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica 5, Grazzanise 3, Gricignano 7, Liberi 2, Lusciano 14, Macerata 10, Maddaloni 8, Marcianise 29, Marzano 6, Mondragone 22, Orta di Atella 11, Parete 8, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese 7, Pietramelara 3, Pietravairano 2, Pignataro Maggiore 4, Pontelatone 3, Portico di Caserta 3, Recale 5, Riardo, Rocca d’Evandro 3, Roccamonfina 9, Ruviano, San Cipriano 19, San Felice a Cancello 9, San Marcellino 10, San Marco Evangelista 3, San Nicola la Strada 18, San Prisco 15, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere 15, Sant’Angelo d’Alife 3, Sant’Arpino 11, Sessa Aurunca 21, Sparanise 6, Succivo 4, Teano 8, Teverola, Trentola Ducenta 6, Vairano 7, Villa di Briano, Villa Literno 6, Vitulazio 10.