Violenta lite in un locale, spunta un coltello: denunciato un 28enne casertano Tragedia scongiurata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri a Trentola Ducenta

Ha rischiato di finire in tragedia una lite accesa avvenuta all'interno di in un locale a Trentola Ducenta nel casertano. Due persone si sono affrontate per futili motivi. E' spuntato poi un coltello da parte di uno dei protagonisti.

L'intervento dei carabinieri, dopo la segnalazione al 112 è stato immediato. I militari hanno rintracciato e denunciato un 28enne di San Marcellino, il quale al loro arrivo ha tentato in qualche modo di dileguarsi in auto, senza patente di guida essendo stata revocata. Alla fine è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di 24 centimetri.