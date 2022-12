Una madre disperata accoltella il figlio tossicodipendente: un dramma senza fine E' stato il figlio ad aggredirla, lei ha reagito: gli ha sferrato una coltellata al petto

Madre accoltella il figlio tossicodipendente durante una lite a Trentola Ducenta, nel Casertano.

I Carabinieri della stazione di Trentola Ducenta sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Giunti sul posto hanno sorpreso madre e figlio mentre litigavano in maniera accesa e violenta. La donna, pochi istanti prima, nel corso dell'aggressione da parte del figlio, lo avrebbe colpito con un fendente al torace utilizzando un coltello da cucina.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Aversa. Non è in pericolo di vita. Dai primi accertamenti risulta che la lite sia scaturita da futili motivi a seguito dell'atteggiamento aggressivo del 32enne tossicodipendente. La madre 56enne è stata al momento denunciata in stato di libertà.