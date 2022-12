81.000 litri di prodotto energetico sequestrati dalla finanza e devoluti Operazione delle fiamme gialle di Caserta

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caserta hanno consegnato al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli e all’ordine di Malta, corpo Iialiano di soccorso, raggruppamento Molise, 81.000 litri di prodotto energetico rinveniente da operazioni di servizio a contrasto dei traffici illeciti di oli minerali e prodotti petroliferi in evasione d’imposta.

I suddetti beni erano stati sequestrati dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria alla sede in due distinte attività di servizio che avevano consentito di individuare sistematici meccanismi di contrabbando ed evasione di accise in violazione agli artt. 40, comma 1 e 49 del D. LGS. 504/1995 (c.d. Testo unico sulle accise).

Al termine delle indagini, in relazione al buon esito delle stesse, le procure della repubblica di Napoli e di Nola, competenti per territorio in relazione ai suddetti sequestri, su richiesta del reparto operante, hanno disposto la devoluzione del prodotto in favore del comando dei vigili del fuoco partenopeo e del prefato ente benefico per l’utilizzo nell’ambito delle loro finalità istituzionali.

In un periodo emergenziale caratterizzato dal rincaro dei prodotti energetici è costante l’impegno del corpo nel contrasto a meccanismi sistematici basati sull’illecita introduzione e commercializzazione in Italia di prodotti petroliferi e sull’impiego di prodotti agevolati o esenti per finalità soggette a tassazione ordinaria.

Le attività hanno, inoltre, consentito la devoluzione dei prodotti sequestrati a favore dei vigili del fuoco e del corpo Italiano di soccorso dell’ordine di Malta per l’utilizzo degli stessi per finalità Istituzionali di soccorso pubblico e salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni.