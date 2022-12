Terrore a Caserta, sei persone armate in chiesa: rapinati tutti i fedeli Il raid nella chiesa evangelica di Orta di Atella, erano presenti più di 70 persone.

Erano le 20,30 quando le porte della chiesa evangelica di via San Michele a Orta di Atella, in provincia di Caserta, sono state sbarrate. In quel momento si stava celebrando la messa e nel luogo di culto erano presenti più di 70 persone. All’improvviso le porte sono state sbarrate e sei uomini a volto coperto armati di pistole e coltelli, hanno minacciato i presenti, le famiglie con bambini piccoli mentre l'addetto alla sorveglianza era stato bloccato con una pistola alla tempia.

Sono stati minuti lunghissimi di terrore. I criminali si sono fatti consegnare le offerte di giornata, soldi, cellulari e l'oro indossato dai fedeli. Un'azione fulminea, studiata, che ha fruttato in tutto ai banditi mille, al massimo duemila euro. Secondo i testimoni i rapinatori parlavano dialetto napoletano.

Una volta riempite le sacche hanno lasciato la chiesa a bordo di un'auto. I carabinieri hanno avviato le indagini, recuperando anche immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, per cercare indizi che possano portare a rintracciare i componenti della banda.