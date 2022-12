Caccia precipitato, muore pilota campano: aperta inchiesta. Aeronautica in lutto Originario di Caserta, 33 anni, il capitano Fabio Antonio Altruda era un pilota esperto

Il capitano Fabio Antonio Altruda è morto. Era lui il pilota del caccia militare Eurofighter del 37esimo stormo dell’Aeronautica, precipitato mentre rientrava alla base di Trapani Birgi. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l’aereo si è schiantato per cause ancora da accertare. I resti del caccia sono stati ritrovati nell’alveo di un fiume. I vigili del fuoco del nucleo Nbcr hanno condotto le ricerche. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso cordoglio per la morte di Altruda.I rottami infuocati sono stati trovati anche a diverse centinaia di metri di distanza tra loro. L’elicottero HH139 del Centro Search and Rescue di Trapani ha sorvolato l’area dell’impatto individuando piccoli focolai generati dai resti dell’aereo in fiamme. I genitori hanno saputo tutto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

Il messaggio dell'aeronautica:

"Un grande dolore ha stretto il cuore di tutti noi, abbiamo sperato fino all'ultimo di ricevere una buona notizia.

Tutta l'Aeronautica Militare, a partire dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Luca Goretti esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del 18° Gruppo Volo di cui il Capitano Fabio Antonio Altruda faceva parte. L’Aeronautica Militare, anche in onore di Fabio, continua a portare avanti i propri compiti di difesa dello spazio aereo nazionale e Nato". Questo il messaggio dell'aereonautica militare.



L'ufficiale di Caserta

L'ufficiale dell'Aeronautica era originario di Caserta e proprio in Campania si era formato come pilota: Altruda aveva dapprima frequentato il corso 217 della scuola militare Nunziatella di Napoli e poi, nel 2007, era entrato nel corso Ibis 5° dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nella provincia partenopea.

Alle prime luci di questa mattina, la famiglia del capitano Altruda si è recata a Trapani con un volo militare, partito dalla base aerea di Grazzanise, nella provincia di Caserta.

Il cordoglio del premier Meloni, l'addio al Capitano

"La notizia della morte del Capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell’incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all’Aeronautica militare" il commento del Presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Il deputato della Lega Giampiero Zinzi, originario anch'egli di Caserta, intervenuto alla Camera, ha invece dichiarato: "Vicinanza e cordoglio alla famiglia di Fabio, giovane speranza casertana, e all'Aeronautica sperando che si faccia subito piena luce sulla questione".

Il comunicato dell'Aeronautica Militare

Il ritrovamento del cadavere del capitano Fabio Antonio Altruda è stato trovato intorno alle 2 di questa notte: si trovava vicino ad alcuni rottami del suo caccia. Sulle motivazioni che hanno causato la caduta dell'Eurofighter, l'Aeronautica ha avviato una inchiesta, come reso noto in un comunicato diramato qualche ora fa.