Si continua a morire di Covid nel casertano: 1956 vittime fino ad oggi A Capodrise e Villa Literno gli ultimi due decessi

Sono di Capodrise e Villa Literno le ultime due vittime stroncate dal Covid nel casertano. Pazienti ricoverati in ospedale che non ce l'hanno fatta a sconfiggere il virus. Un bilancio drammatico per la provincia di Caserta, tra le più colpite dalla pandemia nel sud Italia.

Con i decessi di ieri, il triste elenco ha raggiunto quota 1956 dall'inizio dell'emergenza. 273 sono i nuovi positivi certificati dall'azienda sanitaria locale di Caserta. Il tasso di positività, su 2329 tamponi processati, è pari all'11,72%. 324 sono invece le persone clinicamente guarite nelle ultime 24. In totale, allo stato attuale si registrano 3577 persone contagiate.