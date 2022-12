Covid, si chiude una settimana tristissima nel casertano: ancora due morti Sale a 1958 il numero dei morti dall'inizio dell'anno

Si chiude una settimana tristissima nel casertano, sul fronte Covid e non è ancora finita. Ancora due morti. Non ce l'hanno fatta per una serie di complicazioni due pazienti ricoverati in ospedale, rispettivamente di Lusciano e Orta di Atella.

250 sono i nuovi contagi nelle ultime 24 ore su 2168 test processati, tra molecolari ed antigenici. Tasso di positività che si attesta all'11,53%. 273 invece sono i nuovi pazienti guariti. In totale le persone affette dal virus in tutta la provincia di Caserta sono al momento 3552.