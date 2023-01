Virus spietato: si continua a morire di Covid nel casertano e salgono i positivi A Casapesenna e Vitulazio le ultime due vittime

Virus spietato. Si continua a morire di Covid nel casertano. Il dopo epifania fa registrare due nuove vittime rispettivamente a Casapesenna e Vitulazio. E sale anche il tasso di positività attestandosi in provincia al 9,18%. Gli ultimi casi sono stati 171 a fronte di 273 nuovi guariti. In totale sono stati effettuati 1862 tamponi. Una tregua apparente si era registrata tra Natale e Capodanno. Caserta resta una delle province più colpite dalla pandemia in Campania con un numero di decessi decisamente altissimo.