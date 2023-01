Sequestrati panetti di hashish col volto di Hitler stampato In possesso di un 50enne proveniente dalla provincia di Caserta

La Polizia Stradale di Isernia ha sequestrato quattro panetti di hashish del peso complessivo di 400 grammi circa avvolti da un involucro di cellophane trasparente con il volto di Adolf Hitler stampato. È accaduto durante una perquisizione veicolare in territorio di Sesto Campano (Isernia). Il conducente proveniva dalla provincia di Caserta. Si tratta di un cinquantenne arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo si trova ai domiciliari.Durante la perquisizione effettuata presso la sua abitazione gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Solo qualche settimana fa sempre la polizia, questa volta a Campobasso, aveva fermato un corriere con 10 panetti di hashish confezionati con il volto del narcotrafficante Pablo Escobar.