Da Napoli a Caserta: piazzole di sosta trasformate in discariche Borrelli: "Servono video trappole e pene più severe per chi sversa rifiuti"

Gli assi viari tra Napoli e provincia, fino al casertano, continuano a versare in condizioni critiche a causa degli sversamenti illeciti di rifiuti.

È emergenza sull’Asse Mediano come segnala un automobilista al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Una delle aree di sosta prima dell'uscita di Aversa sud, venendo da Napoli è invasa dai rifiuti. Stessa cosa nella corsia opposta e sono da settimane che l'immondizia è la senza che nessuno faccia niente. Per colpa dell'inciviltà di qualcuno dobbiamo assistere a questo scempio.”.

“Abbiamo segnalato e richiesto interventi di bonifica ma servono, come ripetiamo da anni, delle video trappole. Senza prevenzione e pene più severe per chi sversa rifiuti, creando delle bombe ecologiche e pericoli per gli altri, sarà difficile sradicare il fenomeno.” –ha dichiarato Borrelli.