Demolizione bunker Zagaria. Cafiero de Raho: lo Stato aiuti i giovani L'ex Procuratore nazionale antimafia: "La lotta alla camorra deve continuare"

“Questo è un ulteriore impegno dello Stato che oggi con la demolizione di questo rifugio che aveva ospitato per tanto tempo Michele Zagaria oggi viene abbattuto”.

Così l'ex procuratore nazionale Cafiero de Raho oggi a Casapesenna, in provincia di Caserta per l'abbattimento dell'abitazione sotto la quale nel dicembre del 2011 fu catturato Michele Zagaria, a capo del clan dei Casalesi. Il bunker sarà tombato dai vigili del fuoco, mentre la struttura sovrastante in queste ore sarà rasa al suolo.

“L'impegno dello Stato non si ferma. Necessario continuare a contrastare la camorra che oggi è ancora infiltrata nell'economia legale. Poi un pensiero per i giovani: “Lo stato li aiuti. Cerchi di offrire opportunità ai giovani per tenerli lontani dalle deviazioni e invogliare loro a restare qui, nella loro terra”.