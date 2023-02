Covid, altro che finita: nel casertano si continua a morire A Gricignano di Aversa e Maddaloni gli ultimi decessi

Meno di 50 casi positivi nelle ultime ore come accade solitamente in concomitanza con le giornate festive ma ancora decessi. Se contano due, rispettivamente a Gricignano di Aversa e Maddaloni. E' questa la fotografia nel casertano legata al Covid, ancora presente seppur in maniera lieve rispetto agli anni scorsi, in una delle province che ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane. 43 sono invece i nuovi guariti. Gli ultimi test processati sono stati 1765. Tasso di positività attuale attestato al 2,78%.

Qui gli ultimi contagi: Aversa 5, Capua 2, Casaluce 2, Caserta 12, Cellole, Curti, Formicola, Francolise 3, Macerata Campania, Maddaloni 4, Marcianise, Mondragone, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pignataro Maggiore, San Nicola la Strada, San Prisco, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Arpino 2, Sessa Aurunca 5, Teano 3.