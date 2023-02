Ragazzo accerchiato e picchiato a sangue da coetanei ad Aversa come a Mantova Un episodio di violenza gravissimo sul quale ora indagano le forze dell'ordine

Ragazzo accerchiato e picchiato a sangue da coetanei. E' successo nel cuore della movida ad Aversa nel casertano. Un episodio di violenza gravissimo, quello segnalato all'opinione pubblica dall’ex presidente del consiglio comunale Carmine Palmiero e sul quale stanno indagando le forze dell'ordine.

La segnalazione

"Sabato sera, verso le ore 22, due ragazzi armati di tirapugni hanno aggredito e picchiato a sangue un coetaneo che presumibilmente aveva la loro stessa età. La situazione ad Aversa è fuori controllo, chi di dovere ponga in essere azioni forti per un intervento adeguato delle forze dell’ordine".

Poteva essere una tragedia

Il ragazzo rimasto ferito ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari in ospedale. Episodi che sono purtroppo all'ordine del giorno in Italia.

Basti pensare alla tredicenne ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata colpita da due coetanee con un paio di forbici. La feroce aggressione in un giardino pubblico, a Castelbelforte, in provincia di Mantova.