Sequestrati 15 chili di cocaina purissima, arrestato anche il corriere L'operazione della Finanza di Caserta: la droga avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro

Duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti: la Guardia di finanza del comando provinciale di Caserta ha sequestrato 15 chili di cocaina purissima. Nella stessa operazione è stato anche arrestato il presunto corriere della droga.

L'attività ha coinvolto i militari della compagnia di Marcianise, nell'ambito di un servizio specifico presso i caselli autostradali di Caserta Nord e Caserta Sud. I finanzieri hanno individuato l'auto sospetta, ed hanno avviato un controllo approfondito.

Il veicolo aveva un sottofondo nascosto nel baule posteriore, coperto da una lastra metallica che si azionava grazie ad un meccanismo elettronico. All'interno le fiamme gialle hanno trovato 14 panetti di cocaina, per un peso di quasi 15 kg.

Il corriere, un cittadino di nazionalità rumena, è stato trovato in possesso di poco più di mille euro in contanti: per gli investigatori si tratta del compenso per il trasporto della droga. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Santa Maria Capua Vetere.

La cocaina sequestrata, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro.