In casa con 164 documenti falsi e pistola senza matricola: arrestato Perquisizione dei carabinieri dopo una telefonata anonima

Una 'centrale' di documenti falsi all'interno di una casa. E' quanto scoperto dai carabinieri di Casal di Principe dopo una telefonata anonima che segnalava la presenza di un auto sospetta parcheggiata in via Macario. I militari dell'Arma hanno notato un proiettile inesploso sul tappetino di guida. Rintracciato il proprietario che non ha saputo fornire spiegazioni su quel proiettile, e' scattata la perquisizione della sua abitazione. Dietro un divano, e' stato ritrovato uno zaino contenente una pistola Beretta 7,65, carica e con matricola abrasa, 28 cartucce cal. 9 Luger e 42 cartucce cal. 7.65. Inoltre, stati ritrovati 164 documenti falsificati, tra i quali carte di identita' parzialmente compilate e in bianco, patenti di guida, codici fiscali e tessere sanitarie. In camera da letto e' stata trovata anche una dose di cocaina. L'uomo e' stato arrestato. Indagini in corso per risalire alla provenienza dei documenti e degli intestatari delle carte falsificate, e all'identificazione di eventuali complici