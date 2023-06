Ricettazione e possesso illegale di arma da fuoco: arrestato un 41enne Sequestrata un pistola rubata ad un membro delle forze dell'ordine

La polizia di Caserta ha arrestato un 41enne, originario del napoletano, poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione e possesso illegale di arma da fuoco.

Gli operatori della sottosezione polizia stradale di Caserta nord, nel corso di servizi di vigilanza lungo le arterie autostradali, nel percorrere la carreggiata sud dell’A/1 all’altezza del territorio del comune di Casagiove, hanno notato lo strano comportamento del conducente di una jeep renegade.

Il veicolo è stato fermato per controllare gli occupanti, un intero nucleo familiare. Nel perquisire l'abitacolo della vettura, i poliziotti hanno rinvenuto sotto il sedile anteriore lato passeggero, una pistola beretta modello 92 fs con il caricatore rifornito di 10 colpi, risultata essere provento di furto in abitazione, in danno di un appartenente alle forze di polizia, avvenuto a Roma il 19 febbraio 2013.