52enne marocchino travolto e ucciso da auto mentre è in bici Si sarebbe immesso sulla strada da un terreno opposto al senso di marcia

Tragedia nella tarda mattinata di oggi fra Orta di Atella e Marcianise, in provincia di Caserta. Un 52enne di origini marocchine è stato travolto da un'auto mentre era in bici in via Bugnano. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe immesso sulla strada da un terreno posizionato sul senso opposto di marcia. Una Ford Kuga, guidata da un 60enne di Formia, transitando in quel momento, l'avrebbe preso in pieno. Un impatto violento, che ha ucciso il 52enne sul colpo. Inutili infatti i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Marcianise e della stazione di Orta di Atella che hanno effettuato i rilievi del caso. Per l'automobilista sono stati disposti anche gli esami alcolemici e tossicologici di rito presso l'ospedale di Aversa. La salma della vittima, residente a Succivo, in regola con il permesso di soggiorno, su disposizione della Procura di Napoli Nord, è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Giugliano. L'auto è stata sottoposta a sequestro.