Feto morto e madre sotto choc, la procura dispone l'autopsia La tragedia di Casal di Principe: il neonato senza vita era in una busta

La procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia sul feto senza vita nascosto in una busta a Casal di Principe. Il tragico ritrovamento in via San Nicola di Bari.

A tenere il sacchetto in mano era la madre, una 41enne di origini marocchine, quasi priva di sensi e in stato di choc. Soccorsa, la donna è stata trasportata all’ospedale Moscati di Aversa: i pm partenopei ipotizzano l’infanticidio, in attesa dei risultati dell’autopsia.