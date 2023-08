Scontro tra due auto: morti due ragazzi Frontale nella notte: morti i due conducenti delle auto

È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte ad Alife, nel Casertano, sulla strada provinciale 331. Due auto si sono scontrate frontalmente e i tre occupanti - due ragazzi alla guida e una ragazza seduta al lato passeggero - sono rimasti incastrati tra le lamiere; i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Piedimonte Matese) sono intervenuti sul posto e hanno operato con l'ausilio dei divaricatori e cesoie in dotazione, riuscendo a liberare le persone incastrate. Per i due conducenti delle auto però non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri di Piedimonte Matese .