Libri fotocopiati e piratati, scacco al falsario di Caianello L'indagine della procura di Santa Maria Capua Vetere condotta dalla guardia di finanza

Scacco al mercato del falso per quanto riguarda la riproduzione illecita di testi universitari e scientifici, sia in formato digitale che cartaceo, messi in vendita sulle piattaforme online.

Nel mirino dei finanzieri della tenenza di Sessa Aurunca una persona residente a Caianello. Nella sua abitazione le fiamme gialle hanno sequestrato un pc utilizzato per l'attività illecita. Nell'archivio digitale erano presenti 89 opere librarie, già pronte per la stampa e la rivendita illegale, oltre ad un libro interamente fotocopiato di microbiologia farmaceutica. Sigilli anche ad una stampante a colori.

L'indagine è stata coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere.