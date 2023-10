Anziana travolta e uccisa da un'auto La donna è rimasta incastrata sotto la vettura

Grave incidente stradale questa mattina a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Una donna di 85 anni è stata travolta da un'auto mentre camminava in via Separetto, in centro. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'anziana è stata investita da una Ford Fiesta, guidata da una donna di 44 anni. Dopo l'impatto, l'anziana è rimasta incastrata sotto la vettura. Sul posto i vigili del fuoco per liberarla ei sanitari del 118 ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare ei medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.