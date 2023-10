Blitz al mercato di Falciano, sequestrato pesce di dubbia provenienza Task force di capitaneria, Asl e polizia locale: il prodotto presentava diverse criticità

La guardia costiera di Mondragone - in collaborazione con l'Asl e la polizia locale di Falciano del Massico - ha effettuato una serie di controlli presso l'area mercato. La task force ha riscontrato la presenza di prodotti ittici privi di tracciabilità e carenti sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Il prodotto, infatti, veniva spostato in un furgone senza alcuna documentazione amministrativa per il commercio ambulante. Elevate due sanzioni per un totale di 3mila euro.

Sequestrati, complessivamente, oltre 31 chili di prodotti ittici.