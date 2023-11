Custodiva droga nel centro Caritas: arrestato 23enne Proveniente dal Gambia: nell'armadietto aveva 100 grammi di hashish

Custodiva la droga nel centro della Caritas che lo ospita; protagonista un 23nne del Gambia, che è stato arrestato dai carabinieri a Macerata Campania (Caserta). Il 23enne era stato prima fermato in strada dai militari, e trovato con qualche dose, quindi i carabinieri sono andati a perquisirlo nel centro di accoglienza della Caritas di Macerata. Il gambiano ha provato a depistare i militari, indicando come il suo posto letto quello di un altro ospite della struttura, ma i carabinieri hanno scoperto quello che era il suo alloggio e vi hanno trovato oltre 100 grammi di hashish, una parte all'interno di un cofanetto porta sigarette custodito nel suo armadietto, altra in una sua scarpa nella scarpiera. Il 23enne è stato portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.