Ladri inarrestabili in Campania: colpo con spaccata al supermercato Preso di mira il Decò superstore a Santa Maria Capua Vetere

E' un periodo decisamente nero non solo per le famiglie nelle abitazioni ma anche per le attività commerciali. Un colpo consistente è stato messo a segno nella notte al Decò superstore di via Galatina a Santa Maria Capua Vetere.

I malviventi hanno fatto irruzione con forza all'interno della struttura sfondando una saracinesca e una vetrata mediante la classica "spaccata".

Una volta introdottisi nei locali hanno fatto razzia dei prodotti. Scassinata e portata via anche una cassaforte. La scoperta è stata fatta solo in mattinata. Il bottino è in via di quantificazione. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine.