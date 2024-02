Aversa, il Riesame smonta l'inchiesta sui furbetti del cartellino Cancellati tutti i provvedimenti a carico dei 13 indagati che rientrano in servizio

Per i giudici del Riesame era più solidarietà tra colleghi che una truffa verso il Comune di Aversa: si sgonfia così la maxi inchiesta della Procura a carico dei 13 asseriti furbetti del cartellino, per alcune settimane finiti nell'occhio del ciclone.

I giudici hanno annullato tutti i provvedimenti a carico dei dipendenti del comune di Aversa, in tutto 22 persone iscritte nel registro degli indagati, e cancellato i divieti di dimora emessi unitamente alla riduzione degli stipendi.

Dall'esame del carteggio, molte contestazioni sollevate dalla Procura non avrebbero trovato riscontri nella realtà dei fatti, come presenze timbrate a colleghe pur presenti in ufficio ma imnpossibilitate temporaneramente alla deambulazione: di qui l'assunto solidarietà non truffa.