Devastante incendio distrugge capannone di un'azienda casertana Danni ingenti per il rogo che ha interessato un deposito di stoccaggio con merce varia per la casa

Fiamme in un'azienda di via Casilina a Pastorano: da mezzanotte due squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta sono impegnate per domare l'incendio.

In azione i caschi rossi della sede centrale e del distaccamento di Marcianise: a far scattare l'allarme i cittadini della zona ed i lavoratori dell'azienda.

Il capannone di circa 20mila metri quadrati, adibito allo stoccaggio di merce varia per la casa, è stato divorato dalle fiamme.

In supporto alle squadre sono intervenute anche tre autobotti ed un'autobotte da 28000 litri dalla sede centrale del comando, una squadra dal comando provinciale di Benevento ed un'autobotte da 25000 litri dalcomando di Salerno.Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.