Impegnato a svaligiare negozio, non si accorge dei carabinieri: arrestato Stava portando via merce da un negozio di intimo e pelletteria

Era talmente 'impegnato' a svaligiare il negozio di intimo e pelletteria che non si è accorto dell'arrivo dei carabinieri, che lo hanno bloccato. È accaduto nella notte a Mondragone (CASERTA), dove un 44enne è stato arrestato dai militari per tentato furto aggravato. I carabinieri della stazione di Mondragone erano impegnati in servizi di controllo del territorio, quando hanno notato un monopattino fermo fuori ad un negozio aperto; sono così entrati nell'esercizio sorprendendo il ladro con le mani nel sacco, e ammanettandolo. L'uomo, è emerso, aveva forzato le porte scorrevoli senza incontrare problemi, provando a forzare anche la cassa, ma invano.