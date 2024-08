Valle di Maddaloni: incidente tra autocarro e minibus I Vigili del Fuoco hanno estratto immediatamente dagli abitacoli le persone ferite

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sulla variante sannitica presso l'acquedotto Carolino, nel comune di Valle di Maddaloni, per un incidente stradale avvenuto tra un piccolo autocarro ed un minibus di 9 posti. Subito dopo l'impatto i due veicoli hanno terminato la loro corsa uno in mezzo alla carreggiata e l'altro ribaltato al centro della carreggiata con i due conducenti incastrati nel loro interno. I Vigili del Fuoco hanno estratto immediatamente dagli abitacoli le persone ferite, assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto con due ambulanze. Sani e salvi i due passeggeri extracomunitari che si trovavano sul minibus. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.