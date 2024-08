San Felice a Cancello: si cercano mamma e figlio travolti dalla frana I due dispersi erano a bordo di un'apeca che è stato letteralmente spazzato via

L'inferno di San Felice a Cancello nel casertano. Risultano ancora dispersi mamma e figlio di 74 e 46 anni travolti dalla frana che ha interessato la frazione Talanico. I due erano a bordo di un mezzo letteralmente travolto dal fiume di acqua, fango e detriti.

Le ricerche da parte dei vigili del fuoco proseguono senza sosta e tra non poche difficoltà. Un territorio quello in questione non nuovo a sciagure del genere.

La coppia stava raggiungendo una loro proprietà quando è avvenuto il disastro. Il loro apecar è stato ritrovato in una scarpata ma purtroppo senza di loro. Sul posto diverse squadre della protezione civile della Campania che due giorni fa aveva diramato lo stato di massima allerta. "Una nottata difficile - ha detto la dirigente della sala operativa Claudia Campobasso - un grande lavoro da parte dei nostri volontari a San Felice a Cancello per rimuovere acqua e fango dalle abitazioni."

Diverse le abitazioni al momento evacuate. Salgono le richieste di soccorso e intervento al centralino dei vigili del fuoco. La collina in questione sarebbe franata a causa dell'indebolimento della vegetazione, alberi in modo particolari, distritti dagli ultimi gravi incendi che hanno devastato il patrimonio boschivo, qui come in altre zone della Campania.