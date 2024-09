Aggressione fuori dalla stazione, 4 "Daspo Willy" per immigrati nordafricani Avevano colpito con bastoni e bottiglie di vetro una persona in attesa del bus

Sono 4 i provvedimenti presi dalla procura di CASERTA nei confronti di altrettanti giovani di origine nordafricana. Il cosiddetto "Daspo Willy", introdotto dopo la morte di Willy Monteiro Duarte, è stato adottato dopo che i giovani erano stati identificati come gli autori di una feroce aggressione, avvenuta fuori dalla stazione ferroviaria, lo scorso 24 agosto: i giovani avevano aggredito, armati di bottiglie di vetro e bastoni, una persona in attesa del bus. Sui social erano comparsi anche diversi video dell'aggressione. Il "Daspo Willy" vieta in questo caso l'accesso, per un anno, al centro cittadino di CASERTA, in occasione delle serate di ''movida'', e alle aree circostanti alla stazione ferroviaria, con la finalità di prevenire condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, nei luoghi affollati dei centri cittadini.