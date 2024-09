Ragazzino senza casco forza posto di blocco. Genitori lo portano in caserma I militari hanno evitato l'inseguimento per evitare situazioni di pericolo

Senza casco, alle 3 di notte, era alla guida di uno scooter Honda Sh 300, con un'altra persona a bordo: mentre percorreva via Roma, ad Arienzo, nel Casertano , ha forzato un posto di controllo dei carabinieri, fuggendo. I militari, che lo hanno riconosciuto, hanno evitato di porsi all'inseguimento per non creare una situazione di pericolo, ma lo hanno rintracciato poco dopo nella piazza di un paese vicino. Il ragazzo ha cominciato a inveire contro i carabinieri e li ha minacciati. Il comandante di Stazione ha quindi avvisato telefonicamente i genitori che, giunti sul posto, hanno accompagnato il figlio in caserma. Oltre alle contestazioni per le violazioni alle norme del codice della strada, il ragazzino è stato denunciato a piede libero per violenza o minaccia, resistenza e oltreraggio a pubblico ufficiale.