Incidente stradale sulla Provinciale: 27enne muore nel Casertano È accaduto sulla strada che collega Francolise a Mondragone: schianto contro un albero

Una 27enne ha perso la vita nella serata di ieri sulla strada Provinciale che collega Francolise a Mondragone. La giovane è uscita di strada con la sua auto finendo violentemente contro un albero. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento con le indagini affidate ai Carabinieri. La 27enne, che era sola in auto, avrebbe perso il controllo del veicolo sbattendo con violenza contro l'alto fusto rimanendo incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Caserta che hanno estratto la giovane riscontrando però il decesso avvenuto poco dopo l'impatto. È il secondo incidente stradale mortale in poche ore nel Casertano. Nella mattinata di ieri un 31enne era deceduto nel Comune di Marcianise dopo essersi ribaltato con l'auto.