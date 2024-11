Terribile invasione di corsia, auto scaraventata nella scarpata: un morto La tragedia nel casertano nei pressi dell'uscita di Gricignano di Aversa

Tragedia assurda nel casertano. Un camion dopo aver invaso la corsia opposta si è scontrato con un'auto fino a scaraventarla con violenza in una scarpata. Il bilancio è di un morto e due feriti.

La tragedia sulla strada statale 335 nei pressi dell'uscita di Gricignano di Aversa. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta scontrandosi violentemente con la vettura condotta da un giovane di 29 anni. Quest'ultimo è rimasto incastrato tra le lamiere contorte.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del tremendo volo nella scarpata e del violento impatto iniziale.