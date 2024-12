Caserta, sequestrate oltre tre tonnellate di fuochi d'artificio illegali I controlli della Finanza: in una serie di interventi sono state denunciate 28 persone

Maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali da parte della Guardia di finanza di Caserta, che negli ultimi tempi hanno sequestrato oltre 3 tonnellate di prodotti pirotecnici di vario genere e denunciato 28 persone.

In particolare, nel corso di più interventi, sono stati individuati, presso centri di spedizione merci e private abitazioni, oltre 34 mila artifizi pirotecnici illegalmente fabbricati, detenuti e commercializzati. Tali artifizi, costituti anche da ordigni artigianali ad alto potenziale esplosivo – quali bombe carta e petardi – di cui è vietata la fabbricazione, sono stati spediti come merce comune, in spregio alle norme sulla circolazione di merci pericolose, mettendo a repentaglio l’incolumità di più persone. Nel corso di tali attività, inoltre, è stato scoperto un deposito ricavato sotto una privata abitazione nella quale sono stati rinvenuti circa duemila ordigni artigianali che, se esplosi, avrebbero potuto causare ingenti danni a persone e abitazioni.

La merce illegale, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per oltre 100mila euro. I responsabili dovranno rispondere, a vario titolo, di fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente e di esplosivo.

Le fiamme gialle hanno fatto sapere che nei prossimi giorni i controlli continueranno.