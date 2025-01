Ferito a colpi d'arma da fuoco in strada: sfiorata la tragedia dell'Epifania Indagini in corso nel casertano da parte dei carabinieri

Si indaga su un gravissimo episodio avvenuto in serata a Lusciano, nel casertano, dove per cause in corso di accertamento un uomo è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco. E' successo nei pressi di una sala slot. Sul posto i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Aversa.

Sono state avviate subito le indagini da parte degli uomini del nucleo operativo e della scientifica per ricostruire quanto accaduto.

Da una prima ricognizione sembrerebbe che non vi siano collegamanenti con la criminalità organizzata. Probabilmente una lite in contesti diversi che ha rischiato di sfociare in tragedia. Inchiesta coordinata dalla procura di Napoli nord.