Incidente frontale tra auto e camion nel foggiano: muore giovane campano La tragedia è avvenuta a San Nicandro Garganico

E' campana la vittima di un terribile incidente stradale avvenuto stamane in provincia di Foggia a San Nicandro Garganico. In uno scontro frontale tra un'auto e un camion, ha perso la vita un giovane di soli 24 anni casertano, originario di Santa Maria Capua Vetere.

La tragedia si è verificata lungo la strada statale 693. Vincenzo Coppola, questo il nome della vittima, stava percorrendo il tratto insidiosissimo dei laghi di Lesina a Vairano, qualndo per cause in corso di accertamento si scontrato con il mezzo pesante. L'impatto è stato violentissimo. E' morto sul colpo. Il camionista è stato invece trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Non è in pericolo di vita.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, Anas, vigili del fuoco del distaccamento di San Severo e la polizia stradale per effettuare i rilievi.