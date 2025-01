Tragico incidente a Malta: perde la vita un giovane casertano La vittima, 36 anno è di Santa Maria Capua Vetere

Dolore a Santa Maria Capua Vetere. Un giovane di 36 anni ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto a Malta. Era in sella alla sua moto quando per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo rovinosamente sull'asfalto. Ha fatto tutto da solo. Soccorso e trasportato all'ospedale Mater Dei è deceduto purtroppo poco dopo. Sulla tragedia, la magistratura ha aperto un'inchiesta. Sentimenti di cordoglio ai familiari del giovane, molto conosciuti e stimati in paese. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore si pregherà per il 36enne vittima di questa sciagura.