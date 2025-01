Trovato ferito in un bosco nel casertano: salvo grazie ad un cacciatore Soccorsi rocamboleschi per un 50enne

Deve la vita ad un cacciatore che si è accorto di lui e ai soccorritori che tra non poche difficoltà sono riusciti a salvarlo. Era rimasto ferito, in una zona impervia a causa di una cadura ma all'arrivo dei sanitari del 118 aveva fatto perdere le sue tracce, trascinandosi da solo, seppur dolorante nella boscaglia. E' quanto accaduto a San Pietro Infine in provincia di Caserta. Vittima dell'incidente un 50 del luogo. Sul posto insieme a personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri. Grazie ad una grande sinergia della macchina dei soccorsi, l'uomo è stato raggiunto e finalmente soccorso. Ha riportato un trauma cranico e contusioni carie. E' ora sotto osservazione all'ospedale di Cassino.