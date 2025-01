Aversa, tragico incidente in via Atellana: perde la vita un giovane Scontro tra auto e furgone, inutili i soccorsi

Un 31enne ha perso la vita nel pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto ad Aversa, in via Atellana.

L'allarme è scattato intorno alle 13: nel sinistro sono rimaste coinvolte un'autovettura ed un furgone. I due veicoli, a seguito dell'impatto, sono rimasti fermi al centro della carreggiata. La vittima è rimasta bloccata nella vettura e, nonostante tutti gli sforzi dei Vigili del Fuoco (una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa) per estrarlo, è stato dichiarato deceduto dal personale medico presente sul posto.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.