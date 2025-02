Bancarotta nel settore ricambi per autoveicoli, imprenditori indagati dalla Gdf L'inchiesta della Procura di Napoli Nord: sequestrati 1,2 milioni di euro

Sequestrati 1 milione e 200mila euro da parte della Guardia di finanza di Caserta: nel mirino diversi imprenditori operanti nel settore del commercio di ricambi per autoveicoli, le cui società sono andate in bancarotta.

Partendo dal crack delle aziende, la Procura di Napoli Nord ha contestato la sottrazione di soldi e altri beni al patrimonio aziendale, con l'obiettivo - secondo l'ipotesi accusatoria - di evadere il pagamento sui redditi e l'Iva, per poi riciclare i beni in società-clone, nuove di zecca, che prendevano il posto di quelle mandate in bancarotta.

Sequestrate somme per 190mila nelle casse societarie e poco più di un milione a garanzia dei debiti erariali accumulati con le presunte operazioni illecite.