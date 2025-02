Controlli della polizia nelle aree degradate di Caserta: arresto e denunce Porto abusivo di armi e spaccio di droga

Si è conclusa a Caserta un’operazione straordinaria di controllo del territorio ad alto impatto, con l’impiego di unità della polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Sono state controllate, in aree periferiche, oltre 200 persone e 100 veicoli. La polizia ha denunciato per minaccia e porto abusivo di armi due persone di cui un 25enne di origine pakistana, trovato in possesso di un coltello da cucina di circa 30 centimetri, con cui aveva intimorito, poco prima, il titolare di un esercizio commerciale e di un gambiano, di 25 anni, trovato in possesso, nei pressi di un bar, di un tirapugni.

La squadra mobile ha arrestato un tunisino, da poco 18enne, già con precedenti, perché scoperto a spacciare cocaina.