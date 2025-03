Castel Volturno, si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bombola Le forze dell'ordine sono riuscite ad immobilizzare l'uomo e salvarlo

Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta in viale Darsena Occidentale, nel comune di Castel Volturno,allertati per un soccorso a persona. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un uomo di mezza età che si era barricato in casa, al settimo piano dell' edificio, minacciando di dare fuoco ad una bombola e di gettarsi dal balcone. Pertanto, mentre si evacuata l'intero stabile, intervenivano sul posto anche un'autoscala dal distaccamento di Aversa ed il carro telo dalla sede Centrale. Fortunatamente si riusciva ad aprire la porta d'ingresso giusto in tempo permettendo alle forze dell'ordine intervenute di entrare nell'appartamento ed immobilizzare l'uomo.