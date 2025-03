Uomo armato terrorizza i passanti: paura in pieno centro ad Aversa A lanciare l'allarme è stato il sindaco del paese

Un uomo armato con atteggiamento minaccioso lungo le strade del centro. A notarlo fra gli altri è stato anche il sindaco del paese che ha immediatamente allertato la polizia municipale. E' quanto accaduto stamane ad Aversa, tra la zona Limitone e via Roma. Franco Matacena era in quel momento insieme ad altri cittadini. L'uomo dopo poco tempo si è allontanato, facendo perdere le sue tracce. Indagini sono in corso da perte delle forze dell'ordine che hanno anche raccolto una serie di testimonianze sul posto.