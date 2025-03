Incrementato del 150% il fondo per i figli delle vittime di incidenti sul lavoro Santangelo: con queste risorse garantiremo la loro formazione

"Regione Campania al fianco dei figli delle vittime di incidenti sul lavoro. Per il 2025, infatti,

abbiamo incrementato del 150% il fondo per sostenere la formazione dei ragazzi che avranno la

disgrazia di crescere senza un genitore.

Si tratta di un segno concreto che consentirà ai quei ragazzi di poter coprire le spese per tasse, acquisto di libri, supporti didattici e mensa scolastica.

Con il presidente De Luca, per l’ennesima volta, abbiamo scelto la strada della concretezza unica possibile

per essere vicini in maniera reale e chi è in difficoltà".

Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.